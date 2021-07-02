«Алания» намерена приобрести Татаева у «Млады-Болеслав»

«Алания» намерена приобрести защитника Алексея Татаева у «Млады-Болеслав». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Алания» уже вступила в переговоры с чешским клубом.

Татаев является воспитанником «Краснодара», а за «Младу-Болеслав» выступает с 2019 года. В минувшем сезоне 22-летний защитник провёл 14 матчей в чемпионате Чехии, забил два гола, а также получил две жёлтые карточки. В феврале 2021 года Алексей заявил, что желает вернуться в Россию.

В 2015 году Татаев в составе юношеской сборной России (до 17 лет) принимал участие в чемпионате Европы. На турнире сыграл пять матчей и стал автором единственного гола в матче 1/4 финала со сборной Англии. В том же году принял участие в юношеском чемпионате мира, где сыграл в трёх матчах.