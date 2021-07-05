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Gracenote: шансы Англии выиграть Евро-2020 в полтора раза выше, чем у Италии

Gracenote: шансы Англии выиграть Евро-2020 в полтора раза выше, чем у Италии
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Портал Gracenote оценил шансы оставшихся участников чемпионата Европы — 2020 на победу в турнире.

Фаворитом соревнований, по мнению специалистов, остаётся Англия. Шансы подопечных Гарета Саутгейта на триумф оцениваются в 40,3 процента. Второе место по этому показателю занимает Италия, однако вероятность её победы оценивается почти в полтора раза ниже.

Шансы команд выиграть Евро:

1. Англия — 40,3 процента
2. Италия — 28,7
3. Испания — 16,7
4. Дания — 14,3

Календарь Евро-2020

Про Евро-2020 можно не только читать, но и слушать. Мы запустили серию подкастов, где журналисты «Чемпионата» спорят о событиях вокруг турнира. В свежем выпуске говорим о разгроме Украины, влиянии Манчини и легендарной пресс-конференции полевого командира Черчесова.

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