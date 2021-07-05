Gracenote: шансы Англии выиграть Евро-2020 в полтора раза выше, чем у Италии

Портал Gracenote оценил шансы оставшихся участников чемпионата Европы — 2020 на победу в турнире.



Фаворитом соревнований, по мнению специалистов, остаётся Англия. Шансы подопечных Гарета Саутгейта на триумф оцениваются в 40,3 процента. Второе место по этому показателю занимает Италия, однако вероятность её победы оценивается почти в полтора раза ниже.



Шансы команд выиграть Евро:



1. Англия — 40,3 процента

2. Италия — 28,7

3. Испания — 16,7

4. Дания — 14,3

Про Евро-2020 можно не только читать, но и слушать. Мы запустили серию подкастов, где журналисты «Чемпионата» спорят о событиях вокруг турнира. В свежем выпуске говорим о разгроме Украины, влиянии Манчини и легендарной пресс-конференции полевого командира Черчесова.



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