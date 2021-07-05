Анелька: Мбаппе должен покинуть «ПСЖ», чтобы повторить успех Роналду и Месси

Бывший игрок «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Николя Анелька выразил мнение, что нападающему Килиану Мбаппе необходимо уйти из парижского клуба.



«Если Мбаппе хочет быть лучшим игроком, он должен покинуть «ПСЖ». Что бы он ни делал в стане парижан, кто-то всегда отметит: «Да, ты отлично играл за «ПСЖ», но это было только во Франции. Лучшие лиги — в Англии и Испании. Ты не соревновался с лучшими футболистами в лучших чемпионатах».



Мбаппе нужно будет принять это решение, чтобы выиграть «Золотой мяч» и повторить успех Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Французская Лига 1 — непростой турнир, но я думаю, что самая сильная лига — это АПЛ. Если Мбаппе хочет стать лучшим, он должен делать то, что делает в «ПСЖ», но только в «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Арсенале», «Манчестер Сити» или «Ливерпуле», — приводит слова Анельки The Athletic.