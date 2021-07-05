«Чемпионат» за месяц увеличил количество посетителей на 25%. Это новый рекорд

«Чемпионат» продолжает бить свои же аудиторные рекорды. В мае портал посетили 36,8 млн уникальных пользователей (по данным Яндекс. Метрики). Эта цифра стала рекордной для всех спортивных медиа в России и превосходила прошлые достижения «Чемпионата». В июне же она увеличилась фактически на 25% и достигла небывалого значения в 45,84 млн посетителей. Столь внушительные показатели были продемонстрированы на фоне двух крупнейших спортивных событий – чемпионата мира по хоккею и чемпионата Европы по футболу.
Напомним, по данным Similar Web в мае 2021 года «Чемпионат» вошёл в Топ-7 самых популярных спортивных интернет-медиа в мире. Это наивысшее достижение портала за всю историю измерений.
«Приятно видеть такие цифры и чувствовать поддержку читателей. Вся команда «Чемпионата» приложила максимум усилий для полноценного освещения двух турниров мирового масштаба. Но новые рекорды нас ничуть не удивляют. Мы продолжаем идти по намеченному курсу в развитии продукта и контента. «Чемпионат» плавно меняет облик, чувствует актуальные запросы аудитории и продолжает совершенствоваться», – заявил директор по цифровой стратегии Rambler&Co, управляющий директор «Чемпионата» Антон Сучков.
- 5 июля 2021
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