Маммана готовится к новому сезону на сборах с «Зенитом-2"
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Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана проведёт подготовку к следующему сезону на тренировочных сборах с «Зенитом»-2, информирует официальный сайт сине-бело-голубых.
25-летний аргентинец уже присоединился к команде Владислава Радимова на предсезонных сборах в Железноводске.
Напомним, в прошлом сезоне Маммана на правах аренды выступал в составе «Сочи». В «Зенит» Эмануэль перешёл в 2017 году. С тех пор он провёл за основную команду сине-бело-голубых 41 матч и стал двукратным обладателем чемпионского титула Российской Премьер-Лиги.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Мамманы в € 3 млн. Ранее футболист неоднократно заявлял о своём желании вернуться в «Зенит» и бороться за место в основном составе.
Новость по темеЭмануэль Маммана: хочу вернуть своё место в «Зените»
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