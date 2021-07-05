Маммана готовится к новому сезону на сборах с «Зенитом-2"

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана проведёт подготовку к следующему сезону на тренировочных сборах с «Зенитом»-2, информирует официальный сайт сине-бело-голубых.

25-летний аргентинец уже присоединился к команде Владислава Радимова на предсезонных сборах в Железноводске.

Напомним, в прошлом сезоне Маммана на правах аренды выступал в составе «Сочи». В «Зенит» Эмануэль перешёл в 2017 году. С тех пор он провёл за основную команду сине-бело-голубых 41 матч и стал двукратным обладателем чемпионского титула Российской Премьер-Лиги.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Мамманы в € 3 млн. Ранее футболист неоднократно заявлял о своём желании вернуться в «Зенит» и бороться за место в основном составе.