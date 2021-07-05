Месси — главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal. Роналду не входит в топ-5
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Портал Goal.com обновил рейтинг претендентов на награду «Золотой мяч», которую вручат по итогам 2021 года.
Аргентинский форвард Лионель Месси, который является свободным агентом, вышел на первое место в списке претендентов. В предыдущей версии рейтинга аргентинец был пятым.
Второе место занимает форвард «Баварии» Роберт Левандовски. Он также поднялся в рейтинге — с четвёртого места.
Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте, который занимал первую строчку, скатился на третье место после вылета сборной Франции с Евро-2020.
Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» по версии Goal:
- Лионель Месси («Барселона», сборная Аргентины);
- Роберт Левандовски («Бавария», сборная Польши);
- Н'Голо Канте («Челси», сборная Франции);
- Ромелу Лукаку («Интер», сборная Бельгии);
- Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен», сборная Франции);
- Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити», сборная Бельгии);
- Криштиану Роналду («Ювентус», сборная Португалии);
- Рахим Стерлинг («Манчестер Сити», сборная Англии);
- Эрлинг Холанд («Боруссия» Д, сборная Норвегии);
- Неймар («ПСЖ», сборная Бразилии).
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