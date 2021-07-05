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Месси — главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal. Роналду не входит в топ-5

Месси — главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal. Роналду не входит в топ-5
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Портал Goal.com обновил рейтинг претендентов на награду «Золотой мяч», которую вручат по итогам 2021 года.

Аргентинский форвард Лионель Месси, который является свободным агентом, вышел на первое место в списке претендентов. В предыдущей версии рейтинга аргентинец был пятым.

Второе место занимает форвард «Баварии» Роберт Левандовски. Он также поднялся в рейтинге — с четвёртого места.

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте, который занимал первую строчку, скатился на третье место после вылета сборной Франции с Евро-2020.

Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» по версии Goal:

  1. Лионель Месси («Барселона», сборная Аргентины);
  2. Роберт Левандовски («Бавария», сборная Польши);
  3. Н'Голо Канте («Челси», сборная Франции);
  4. Ромелу Лукаку («Интер», сборная Бельгии);
  5. Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен», сборная Франции);
  6. Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити», сборная Бельгии);
  7. Криштиану Роналду («Ювентус», сборная Португалии);
  8. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити», сборная Англии);
  9. Эрлинг Холанд («Боруссия» Д, сборная Норвегии);
  10. Неймар («ПСЖ», сборная Бразилии).
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