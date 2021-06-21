Канте лидирует в списке претендентов на «Золотой мяч» по версии Goal
Поделиться
Интернет-портал Goal.com обновил рейтинг претендентов на «Золотой мяч» по итогам 2021 года.
Лидером данного списка является полузащитник «Челси» Н'Голо Канте. Кроме того, нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, ранее занимавший 10-е место, поднялся на 7-ю строчку рейтинга. А вот аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси наоборот немного потерял позиции – опустился с 5-го места на 6-е. Его обогнал бельгиец Ромелу Лукаку.
Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» по версии Goal:
- Н'Голо Канте («Челси», сборная Франции);
- Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен», сборная Франции);
- Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити», сборная Бельгии);
- Роберт Левандовски («Бавария», сборная Польши);
- Ромелу Лукаку («Интер», сборная Бельгии);
- Лионель Месси («Барселона», сборная Аргентины);
- Криштиану Роналду («Ювентус», сборная Португалии);
- Рубен Диаш («Манчестер Сити», сборная Португалии);
- Карим Бензема («Реал», сборная Франции);
- Фил Фоден («Манчестер Сити», сборная Англии).
Отметим, на 11-й строчке расположился форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд, а сразу за ним – нападающий «ПСЖ» Неймар.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 21 июня 2021
-
19:40
-
19:34
-
19:26
-
19:23
-
19:15
-
19:03
-
19:00
-
19:00
-
18:55
-
18:42
-
18:36
-
18:25
-
18:15
-
18:12
-
18:00
-
18:00
-
18:00
-
17:50
-
17:45
-
17:37
-
17:12
-
17:04
-
16:52
-
16:49
-
16:24
-
16:23
-
16:20
-
16:15
-
16:13
-
16:13
-
16:01
-
16:00
-
16:00
-
15:41
-
15:35
Партнерский контент
Рекомендуем вам