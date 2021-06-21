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Канте лидирует в списке претендентов на «Золотой мяч» по версии Goal

Канте лидирует в списке претендентов на «Золотой мяч» по версии Goal
Максим Хрущ
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Интернет-портал Goal.com обновил рейтинг претендентов на «Золотой мяч» по итогам 2021 года.

Лидером данного списка является полузащитник «Челси» Н'Голо Канте. Кроме того, нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, ранее занимавший 10-е место, поднялся на 7-ю строчку рейтинга. А вот аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси наоборот немного потерял позиции – опустился с 5-го места на 6-е. Его обогнал бельгиец Ромелу Лукаку.

Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» по версии Goal:

  1. Н'Голо Канте («Челси», сборная Франции);
  2. Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен», сборная Франции);
  3. Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити», сборная Бельгии);
  4. Роберт Левандовски («Бавария», сборная Польши);
  5. Ромелу Лукаку («Интер», сборная Бельгии);
  6. Лионель Месси («Барселона», сборная Аргентины);
  7. Криштиану Роналду («Ювентус», сборная Португалии);
  8. Рубен Диаш («Манчестер Сити», сборная Португалии);
  9. Карим Бензема («Реал», сборная Франции);
  10. Фил Фоден («Манчестер Сити», сборная Англии).

Отметим, на 11-й строчке расположился форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд, а сразу за ним – нападающий «ПСЖ» Неймар.

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