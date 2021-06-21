Канте лидирует в списке претендентов на «Золотой мяч» по версии Goal

Интернет-портал Goal.com обновил рейтинг претендентов на «Золотой мяч» по итогам 2021 года.

Лидером данного списка является полузащитник «Челси» Н'Голо Канте. Кроме того, нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, ранее занимавший 10-е место, поднялся на 7-ю строчку рейтинга. А вот аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси наоборот немного потерял позиции – опустился с 5-го места на 6-е. Его обогнал бельгиец Ромелу Лукаку.

Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» по версии Goal:

Н'Голо Канте («Челси», сборная Франции); Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен», сборная Франции); Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити», сборная Бельгии); Роберт Левандовски («Бавария», сборная Польши); Ромелу Лукаку («Интер», сборная Бельгии); Лионель Месси («Барселона», сборная Аргентины); Криштиану Роналду («Ювентус», сборная Португалии); Рубен Диаш («Манчестер Сити», сборная Португалии); Карим Бензема («Реал», сборная Франции); Фил Фоден («Манчестер Сити», сборная Англии).

Отметим, на 11-й строчке расположился форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд, а сразу за ним – нападающий «ПСЖ» Неймар.