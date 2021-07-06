Отправленный в дубль «Зенита» Маммана сделал пост с подписью «Никогда не сдавайся»

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана, вернувшийся в расположение сине-бело-голубых после аренды в «Сочи», сделал новую публикацию в социальных сетях.
«Никогда не сдавайся», — написал Маммана под фото с тренировки «Зенита-2» в «Инстаграме».
Напомним, накануне стало известно, что Маммана проведёт подготовку к следующему сезону на тренировочных сборах с «Зенитом-2». 25-летний аргентинец уже присоединился к команде Владислава Радимова на предсезонных сборах в Железноводске.
В прошлом сезоне Маммана на правах аренды выступал в составе «Сочи». В «Зенит» Эмануэль перешёл в 2017 году. С тех пор он провёл за основную команду сине-бело-голубых 41 матч и стал двукратным обладателем чемпионского титула Российской Премьер-Лиги. Ранее футболист неоднократно заявлял о своём желании вернуться в «Зенит» и бороться за место в основном составе.
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