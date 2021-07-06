Круговой: думаю, «Зенит» смог бы выиграть РПЛ и без легионеров в составе

Защитник «Зенита» Данил Круговой пофантазировал, как бы играл санкт-петербургский клуб без легионеров в составе.
«Какое бы место занял «Зенит» без легионеров в составе? Всё равно первое. Особенно если представить, что и остальные играли бы без легионеров.
А вот если остальные были бы с легионерами — кто знает. Мне кажется, мы всё равно смогли бы. Хотя, конечно, с нашими легионерами проще. В чём-то они по-другому видят футбол. С ними он интереснее. Но мне кажется, мы тоже недалеко отстали», — приводит слова Кругового «Матч ТВ».
Напомним, «Зенит» — чемпион минувшего сезона Российской Премьер-Лиги. Предстоящий сезон сине-бело-голубые начнут матчем за Суперкубок России с «Локомотивом». Встреча пройдёт 17 июля. РПЛ сезона-2021/2022 «Зенит» начнёт выездным матчем с «Химками» 24 июля.
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