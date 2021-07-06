Бускетс призвал проявить терпение к ситуации с продлением контракта Месси с «Барселоной»

32-летний опорный хавбек «Барселоны» Серхио Бускетс высказался о ситуации с истёкшим контрактом звёздного аргентинского нападающего сине-гранатовых Лионеля Месси.
«Месси нужно дать время. Я доверяю президенту и людям, которые работают над этим, и тем чувствам, которые Лео испытывает к «Барселоне». Я желаю ему всего наилучшего и надеюсь, что самое лучшее — это продолжать играть вместе много лет», — цитирует Бускетса Football Espana.
Напомним, что ранее стало известно, что каталонский клуб этим летом мог покинуть и сам Бускетс, имевший привлекательные предложения от клубов MLS, от которых он решил отказаться в пользу продолжения карьеры в «Барселоне».
Бускетс выступает за основную команду «Барселоны» с 2008 года. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 36 матчах чемпионата Испании и отдал пять результативных передач.
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