Защитник донецкого «Шахтёра» перешёл в «Копенгаген»
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Защитник донецкого «Шахтёра» Давид Хочолава продолжит карьеру в Дании. Футболист подписал контракт с «Копенгагеном», информирует официальный сайт «горняков».
«Благодарим Давида за профессионализм, борьбу, самоотдачу, качественную игру, а вне футбольного поля – за открытость и отзывчивость. Желаем удачи и больших побед в дальнейшей карьере!» — написала пресс-служба «Шахтёра».
Напомним, Хочолава пополнил состав донецкого клуба летом 2017 года. С тех пор Давид провёл в составе «Шахтёра» 83 матча во всех турнирах и отметился тремя забитыми голами. Он трижды стал чемпионом Украины (2018, 2019, 2020), дважды – обладателем Кубка (2018, 2019) и один раз – Суперкубка (2017).
До перехода в «Шахтёр» Хочолавой интересовались российские клубы.
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