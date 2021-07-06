«Это ненормально». Неймар обвинил судью полуфинала Кубка Америки в высокомерии

Нападающий сборной Бразилии Неймар раскритиковал чилийского судью Роберто Тобара, который обслуживал матч бразильцев с Перу в полуфинале Кубка Америки — 2021 (1:0), и обвинил его в высокомерии.
«Судья не может так себя вести. То, как он говорил и смотрел на игроков — неуважение по отношению ко всем футболистам. С первой секунды, как я к нему обратился, он был очень высокомерным. Об этом говорили все футболисты. Считаю, что это ненормально. Обе команды жаловались на то, как этот рефери судил. Он может ошибаться, как и мы, игроки, но арбитр полуфинала Кубка Америки не может вести себя так высокомерно», — приводит слова Неймара AmericaTV.
Второй финалист Кубка Америки определится в матче между сборными Аргентины и Колумбии, который состоится в ночь на среду, 7 июля. Начало игры – в 4:00 мск.
Видеообзор матча Бразилия — Перу:
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