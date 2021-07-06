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Экс-игрок «Милана» рассказал о сорвавшемся из-за паспорта трансфере в «Сочи»

Экс-игрок «Милана» рассказал о сорвавшемся из-за паспорта трансфере в «Сочи»
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Бывший полузащитник «Милана» Александр Меркель, ныне выступающий в Саудовской Аравии, рассказал о сорвавшемся переходе в «Сочи» в 2020 году.

«С «Сочи» разговаривал в прошлом году — с руководством и тренером. Но у меня истёк срок действия казахстанского паспорта. Не обратили на это внимания — ни я, ни кто-то из федерации, допустили ошибку. Теперь, надеюсь, снова сделаем паспорт. Рассчитываю играть за сборную Казахстана.

Это одна из причин срыва трансфера. Контракт был уже на руках, мы разговаривали, но важно было иметь паспорт. Когда они мне позвонили, я хорошо поговорил с руководством, мне понравился проект. Было неважно — новый это клуб или старый, меня в нём хотел видеть тренер», — приводит слова Меркеля «Матч ТВ».

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