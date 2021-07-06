Руслан Малиновский будет восстанавливаться после операции полтора месяца

Полузащитник «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский, вероятно, не поможет команде из Бергамо в начале следующего сезона.



Как сообщает Calcioatalanta.it со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, после операции на грыже живота 28-летний футболист пропустит примерно полтора месяца — 45 дней.



Напомним, из-за проблем со здоровьем Малиновский не помог сборной Украины в четвертьфинальном матче чемпионата Европы — 2020 с Англией. В итоге национальная команда разгромно проиграла — 0:4. Всего на Евро-2020 Руслан провёл четыре встречи, в которых отметился одной голевой передачей.



В сезоне-2020/2021 Малиновский провёл за «Аталанту» 43 матча во всех турнирах. На его счету 10 голов и 12 результативных передач.