Кажется, у Украины изначально не было шансов с Англией. Просто сравните стоимость игроков

После разгрома сборной Украины в матче с Англией болельщики разделились на два лагеря. Первые благодарят команду Шевченко за самоотдачу и лучший в истории результат на Евро-2020. Вторые критикуют за невнятную игру. Вот, например, бывший тренер жёлто-синих Александр Заваров жёстко прошёлся по землякам, заявив, что он не увидел у игроков должной самоотдачи, эмоций и игры. Помимо того, Заваров обвинил футболистов в безволии и бесхарактерности.

Состав сборной Англии в шесть раз дороже Украины

Но были ли у сборной Украины в принципе шансы против Англии? Среди участников плей-офф команда Шевченко располагала одним из самых дешёвых составов (наряду с Чехией и Уэльсом).

Просто посмотрите на состав сборной Англии. Его рыночная стоимость по Transfermarkt в ШЕСТЬ РАЗ превышает суммарную стоимость украинской заявки (€ 1,26 млрд против € 197,2 млн)! При этом главная звезда Украины и самый дорогостоящий футболист команды Руслан Малиновский (€ 30 млн) не попал в заявку на четвертьфинальную встречу из-за травмы. Тащить сборную пытался 31-летний капитан Андрей Ярмоленко, который практически не играл в прошлом сезоне за «Вест Хэм» (забил два гола и отдал две голевые передачи в пяти матчах Евро-2020). При этом за последние два года стоимость Ярмоленко упала с € 20 млн до € 4 млн.

20 из 26 футболистов сборной Украины впервые оказались в заявке на Евро

Если у Англии все представляют лучшую лигу мира, то у украинцев в АПЛ стабильно играет лишь Александр Зинченко. При этом 20 из 26 футболистов сборной Украины впервые оказались в заявке на Евро (Трубин, Бущан, Матвиенко, Забарный, Кривцов, Попов, Миколенко, Соболь, Тымчик, Макаренко, Шапаренко, Малиновский, Безус, Судаков, Цыганков, Марлос, Зубков, Яремчук, Беседин, Довбик).

Сравнив состав обеих команд по позициям, мы увидим, что любой игрок английской сборной стоит дороже украинского оппонента. Бущан дешевле Пикфорда на € 17 млн. Линия обороны сборной Англии (€ 135 млн) почти в 7 раз дороже украинской (€ 21 млн). Пятёрка полузащитников у Шевченко оценивается в € 59 млн, а у Саутгейта — в € 360 млн. Один Кейн на острие атаки стоит на 101 млн дороже пары Яремчук-Ярмоленко.

При этом сборная Украины провела первый тайм не хуже англичан и организовала немало опасных атак. Но когда после перерыва Шевченко потребовалось усиливать игру, оказалось, что сделать это и некем.

Трансферная стоимость всех запасных игроков Англии в этом матче составила € 490 млн, тогда как у Украины на скамейке было 12 футболистов стоимостью € 57,7 млн (€ 25 млн – только один Цыганков).

Сравнение Украины с полуфиналистами Евро-2020

Все полуфиналисты Евро оцениваются намного дороже сборной Украины: Англия (€ 1,26 млрд), Испания (€ 915 млн), Италия (€ 751 млн), Дания (€ 310,7 млн). Но у датчан 88,5% игроков выступают в лучших европейских чемпионатах. У команды Каспера Юльманна есть футболисты с опытом игры за «Лестер», «Челси», «Лион», «Милан», «Аталанту», «Валенсию», «Саутгемптон», «Боруссию» Дортмунд, «Тоттенхэм», «Интер», «Сампдорию», «Хоффенхайм», «Лейпциг», «Ниццу» и «Барселону».

Тем не менее на Евро сборная Украины продемонстрировала феноменальную самоотдачу и подарила болельщикам своей страны незабываемые эмоции, которые останутся в их памяти на долгие годы. Прежде чем критиковать их, вспомните, как они сражались с голландцами или шведами.