Украинский защитник Иванисеня стал игроком «Крыльев Советов»
Поделиться
Защитник «Зари» Дмитрий Иванисеня перешёл в «Крылья Советов», сообщает пресс-служба самарского клуба. Контракт Иванисени с «Крыльями Советов» рассчитан на три года. Украинский футболист будет выступать под 21-м игровым номером.
«Удачи, Сеня!» — говорится в сообщении пресс-службы.
Фото можно посмотреть на странице «Крыльев Советов» в «Инстаграме».
Дмитрий Иванисеня является воспитанником донецкого «Шахтёра». В минувшем сезоне защитник выступал за «Зарю». Иванисеня провёл 31 матч, забил семь голов и отдал три результативные передачи. В 2019 году защитник был вызван в национальную команду Украины.
«Крылья Советов» по итогам сезона-2020/2021 набрали в 42 матчах 101 очко и выиграли первенство ФНЛ, что позволило самарцам спустя год вернуться в РПЛ.
Комментарии
- 6 июля 2021
-
22:56
-
22:52
-
22:42
-
22:29
-
22:17
-
21:45
-
21:34
-
21:19
-
21:00
-
21:00
-
20:48
-
20:40
-
20:30
-
20:23
-
20:13
-
20:01
-
19:43
-
19:42
-
19:33
-
19:12
-
19:10
-
19:00
-
18:53
-
18:44
-
18:41
-
18:34
-
18:33
-
18:30
-
18:15
-
18:09
-
17:57
-
17:48
-
17:36
-
17:29
-
17:27
Партнерский контент