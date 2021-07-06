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Украинский защитник Иванисеня стал игроком «Крыльев Советов»

Украинский защитник Иванисеня стал игроком «Крыльев Советов»
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Защитник «Зари» Дмитрий Иванисеня перешёл в «Крылья Советов», сообщает пресс-служба самарского клуба. Контракт Иванисени с «Крыльями Советов» рассчитан на три года. Украинский футболист будет выступать под 21-м игровым номером.

«Удачи, Сеня!» — говорится в сообщении пресс-службы.

Фото можно посмотреть на странице «Крыльев Советов» в «Инстаграме».

Дмитрий Иванисеня является воспитанником донецкого «Шахтёра». В минувшем сезоне защитник выступал за «Зарю». Иванисеня провёл 31 матч, забил семь голов и отдал три результативные передачи. В 2019 году защитник был вызван в национальную команду Украины.

«Крылья Советов» по итогам сезона-2020/2021 набрали в 42 матчах 101 очко и выиграли первенство ФНЛ, что позволило самарцам спустя год вернуться в РПЛ.

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