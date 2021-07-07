Сборная Италии вышла в финал Евро-2020, обыграв Испанию в серии пенальти

В матче 1/2 финала чемпионата Европы — 2020 сборная Италии встречалась с национальной командой Испании. Игра прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершилась победой сборной Италии в серии пенальти (1:1, 4:2 — по пенальти).
На 60-й минуте итальянцы убежали в контратаку, которую начал голкипер Джанлуиджи Доннарумма, далее нападающий Лоренцо Инсинье попытался вывести форварда Чиро Иммобиле к воротам, но тому помешал подкат соперника, а уже нападающий Федерико Кьеза, подобрав мяч в штрафной, выполнил обводящий удар под дальнюю штангу. На 80-й минуте форвард сборной Испании Альваро Мората разыграл с полузащитником Дани Ольмо стеночку, далее Мората по центру прорвался в штрафную, откуда закатил мяч в ближний нижний угол ворот. В серии пенальти успешнее оказалась сборная Италии.
Таким образом, сборная Италии вышла в финал Евро-2020, где сыграет с победителем пары Англия — Дания.
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