В матче 1/2 финала Евро-2020 Италия — Испания будет дополнительное время

Завершилось основное время матча 1/2 финала чемпионата Европы — 2020 Италия — Испания. Счёт на табло — 1:1. Команды сыграют дополнительное время. Если в ходе дополнительного времени сборные не смогут выявить победителя, последует серия пенальти. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 60-й минуте встречи счёт открыл нападающий сборной Италии Федерико Кьеза. Через 20 минут форвард испанской национальной команды Альваро Мората сравнял счёт.

Обслуживает встречу бригада арбитров из Германии во главе с Феликсом Брихом. Помогают ему ассистенты Марк Борш и Штефан Лупп. Резервный рефери — россиянин Сергей Карасёв.



Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи проходили с 11 июня сразу в нескольких европейских городах, среди которых был Санкт-Петербург. Решающие встречи состоятся в Лондоне.