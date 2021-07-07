Федерико Кьеза — игрок матча Италия — Испания на Евро-2020

Нападающий «Фиорентины» и сборной Италии Федерико Кьеза признан игроком полуфинального матча Евро-2020 со сборной Испании (1:1 ДВ, 4:2 по пенальти). Игра прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.



На 60-й минуте итальянцы убежали в контратаку, которую начал голкипер Джанлуиджи Доннарумма, далее нападающий Лоренцо Инсинье попытался вывести форварда Чиро Иммобиле к воротам, но тому помешал подкат соперника, а уже нападающий Федерико Кьеза, подобрав мяч в штрафной, выполнил обводящий удар под дальнюю штангу. На 80-й минуте форвард сборной Испании Альваро Мората разыграл с полузащитником Дани Ольмо стеночку, далее Мората по центру прорвался в штрафную, откуда закатил мяч в ближний нижний угол ворот. В серии пенальти успешнее оказалась сборная Италии.



Таким образом, сборная Италии вышла в финал Евро-2020, где сыграет с победителем пары Англия — Дания.

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