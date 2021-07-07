Сборной Испании впервые в истории не удалось выйти из полуфинала крупного турнира

Сборная Испании уступила сборной Италии в полуфинальном матче Евро-2020 (1:1 ДВ, 2:4 по пенальти). Таким образом, испанцам не удалось выйти из полуфинала в финал крупного турнира (чемпионата мира/Евро) впервые в своей истории, поскольку ранее она выходила в финал в каждом из своих предыдущих пяти матчей в полуфинале, сообщает OptaJoe.

На 60-й минуте итальянцы убежали в контратаку, которую начал голкипер Джанлуиджи Доннарумма, далее нападающий Лоренцо Инсинье попытался вывести форварда Чиро Иммобиле к воротам, но тому помешал подкат соперника, а уже нападающий Федерико Кьеза, подобрав мяч в штрафной, выполнил обводящий удар под дальнюю штангу. На 80-й минуте форвард сборной Испании Альваро Мората разыграл с полузащитником Дани Ольмо стеночку, далее Мората по центру прорвался в штрафную, откуда закатил мяч в ближний нижний угол ворот. В серии пенальти успешнее оказалась сборная Италии.



Таким образом, сборная Италии вышла в финал Евро-2020, где сыграет с победителем пары Англия — Дания.