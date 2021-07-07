Кьеза: Испания была сегодня великолепна, но Италия вернётся на «Уэмбли» на финал

Нападающий «Фиорентины» и сборной Италии Федерико Кьеза прокомментировал выход команды в финал чемпионата Европы по футболу 2020 года. В полуфинале турнира итальянцы обыграли сборную Испании в серии послематчевых пенальти (1:1 – основное время, 4:2 – по пенальти).

«Я не могу описать свои эмоции словами, это был тяжёлый матч, Испания была великолепна сегодня вечером, но мы вернёмся сюда 11 июля на финал. У Испании есть звёздные игроки, но мы боролись до конца, и нам это удалось. Когда Локателли не реализовал первый пенальти, все были спокойны. Мы говорили, что сможем это сделать, и в конце нам это удалось», — приводит слова Кьезы ВВС.

В финале Евро-2020 сборная Италии сыграет с победителем пары Англия — Дания.