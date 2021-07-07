Бывший арбитр обвинил УЕФА в коррупции при выборе судей на заключительные матчи турниров

Бывший арбитр Юнас Эрикссон рассказал о коррупции в УЕФА при выборе судей на заключительные матчи крупных турниров.

«Часто спрашивают, как выбирают судей на заключительные матчи турниров. Это грязный, политический и фальшивый мир, в котором не последнюю роль играют дружба, коррупция, верность и национальность. Не всегда доверие завоевывают те, кто показал лучшие результаты, получил наивысший рейтинг или занял первое место.



На этот раз лучший судья турнира без единой явной ошибки уже отправлен домой. Решение было принято высшим руководством УЕФА и никак не связано с выступлениями на чемпионате Европы. Другие судьи, которые сами того не знают, имеют нужные контакты, лучшую политическую поддержку или приехали из важных стран, судят дальше», — написал Эрикссон в своём «инстаграме».