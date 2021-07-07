Аргентина по пенальти обыграла Колумбию и вышла в финал Кубка Америки

В полуфинале Кубка Америки сборная Аргентины в серии пенальти обыграла команду Колумбии и вышла в финал турнира. Счёт встречи – 1:1 (3:2 по пенальти).
На 7-й минуте первый гол в составе аргентинцев забил Лаутаро Мартинес. У колумбийцев на 61-й минуте отличился Луис Диас. Основное время завершилось со счётом 1:1. В серии послематчевых 11-метровых ударов точнее оказались аргентинские футболисты, победный пенальти оформил всё тот же Лаутаро Мартинес, а голкипер Дамиан Мартинес справился с ударом колумбийского полузащитника Эдвина Кардоны.
Отметим, в составе колумбийцев свои попытки реализовали Хуан Куадрадо и Мигель Борха, а у аргентинцев кроме Мартинеса забили Лионель Месси и Леандро Паредес.
В финале Кубка Америки сборная Аргентины встретится с Бразилией, которая в своём полуфинале обыграла команду Перу с минимальным счётом – 1:0.
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