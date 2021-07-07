«Арсенал» хочет приобрести полузащитника «Лиона» Ауара

Лондонский «Арсенал» направил официальное предложение по полузащитнику «Лиона» Уссему Ауару. Об этом сообщает le10sport.
По информации источника, «канониры» планируют подписать 23-летнего француза в летнее трансферное окно. Сумма предложения не разглашается. Известно, что «Лион» хочет получить за футболиста от € 20 до 25 млн.
В завершившемся сезоне Ауар провёл 33 матча за «Лион», забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в € 42 млн.
Ранее сообщалось, что Ауар пропускает тренировки «Лиона» и заявляет о желании перейти в другой клуб. Игрок должен был приступить к тренировочным занятиям 1 июля. Он появился в первый день, побеседовал с новым главным тренером Петером Босом, после чего не посещал тренировки. Отмечается, что Ауар разочарован уходом форварда Мемфиса Депая в «Барселону» в качестве свободного агента. Ранее сообщалось, что в подписании француза заинтересованы «Ливерпуль» и «Ювентус».
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