Красивые голы и нервы в серии пенальти. Обзор полуфинала Копа Америка Аргентина — Колумбия

Сборная Аргентины в серии пенальти одолела национальную команду Колумбии в полуфинале Кубка Америки и вышла в финал турнира. Встреча прошла в Бразилиа (Бразилия) на стадионе «Манэ Гарринча» и завершилась со счётом 1:1 (3:2 пен).
На 7-й минуте первый гол забил нападающий аргентинцев Лаутаро Мартинес. У колумбийцев на 61-й минуте отличился форвард Луис Диас.
В серии послематчевых 11-метровых ударов точнее оказались аргентинские футболисты, победный пенальти забил всё тот же Лаутаро Мартинес, а голкипер Дамиан Мартинес справился с ударом колумбийского полузащитника Эдвина Кардоны. В составе колумбийцев свои попытки реализовали Хуан Куадрадо и Мигель Борха, а у аргентинцев кроме Мартинеса забили Лионель Месси и Леандро Паредес.
В финале Кубка Америки сборная Аргентины встретится с Бразилией, которая в своём полуфинале обыграла Перу (1:0).
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