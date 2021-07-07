Англия — Дания: онлайн-трансляция матча чемпионата Европы — 2020 начнётся в 22:00

Сегодня, 7 июля, сборная Англии встретится с национальной командой Дании. Матч 1/2 финала чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Посмотреть игру Англия — Дания можно будет на Первом канале. Прямая трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.
Обслужит встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели. Помогать ему будут ассистенты Хессел Стегстра и Ян де Врис. Резервный рефери — румын Овидиу Хацеган.
Победитель пары Англия — Дания сыграет в финале Евро с Италией, которая в своём полуфинале одолела Испанию (1:1, 4:2 пен).
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи проходили с 11 июня сразу в нескольких европейских городах, среди которых был Санкт-Петербург. Решающие встречи состоятся в Лондоне.
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