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Геркус: Роберто Манчини, говорите? Да Сёмин обыгрывал вашего Манчини два раза за сезон

Геркус: Роберто Манчини, говорите? Да Сёмин обыгрывал вашего Манчини два раза за сезон
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Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус в шуточной форме высказался о главном тренере сборной Италии Роберто Манчини.

«Роберто Манчини, говорите? Да Юрий Палыч Сёмин обыгрывал вашего Манчини два раза за сезон с общим счётом 4:0! Так-то вот!» — написал Геркус в своём «твиттере».

Напомним, сборная Испании уступила сборной Италии в полуфинальном матче Евро-2020 (1:1 ДВ, 2:4 по пенальти). На 60-й минуте нападающий Федерико Кьеза, подобрав мяч в штрафной, выполнил обводящий удар под дальнюю штангу. На 80-й минуте форвард сборной Испании Альваро Мората закатил мяч в ближний нижний угол ворот. В серии пенальти успешнее оказалась сборная Италии.

Второй финалист Евро-2020 определится в матче Англия — Дания, который пройдёт сегодня, 7 июля, на «Уэмбли». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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