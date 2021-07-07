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Владимир Клонцак стал главным тренером «КАМАЗа»

Владимир Клонцак стал главным тренером «КАМАЗа»
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Главным тренером «КАМАЗа» назначен Владимир Клонцак, сообщает пресс-служба клуба. Ранее специалист исполнял обязанности старшего тренера команды «КАМАЗ-М».

Руководить тренировочным процессом будет по-прежнему Ильдар Ахметзянов. На данный момент специалист проходит обучение на тренерскую категорию А, дающую право быть главным тренером команды ПФЛ и помощником главного тренера команды ФНЛ.

«КАМАЗ» набрал 68 очков в минувшем розыгрыше ПФЛ. Таким образом, команда Ильдара Ахметзянова стала победителем первенства ПФЛ-4 и вышла в Футбольную национальную лигу (ФНЛ) на следующий сезон.

Напомним, последний раз «КАМАЗ» выступал в первом дивизионе России в сезоне-2015/2016. Первый матч ФНЛ сезона-2021/2022 команда из Набережных Челнов проведёт 10 июля с «Аланией».

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