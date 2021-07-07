Полузащитник «Рейнджерс» Глен Камара может перейти в клуб РПЛ

Полузащитник «Рейнджерс» Глен Камара получил предложение перейти в клуб Российской Премьер-Лиги, сообщает Eurosport. Название команды на данный момент не разглашается. Также интерес к Глену проявляют клубы английской Премьер-лиги, включая «Эвертон», «Брентфорд» и «Уотфорд».



Глен Камара выступал за молодёжные команды лондонского «Арсенала». В 2019 году полузащитник перешёл в «Рейнджерс». В минувшем сезоне футболист провёл 51 матч, забил два гола и отдал две результативные передачи. Действующий контракт Глена с клубом рассчитан до 2023 года. Также Камара выступает на национальную команду Финляндии, в составе которой он провёл 34 матча, забил один гол и отдал две результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в € 6 млн.

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