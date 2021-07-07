Юрген Клинсман: для меня сборная Англии была фаворитом Евро-2020 с самого начала

Футбольный тренер Юрген Клинсман поделился мнением о выступлении сборных Англии, Франции и Германии на Евро-2020.
«Для меня Англия была фаворитом в борьбе за победу на Евро-2020 с самого начала. У этой команды очень хорошая защита, с самого начала игроки жаждут забивать голы, это видно.
Что касается остальных команд, их нужно анализировать по отдельности. Сборная Франции выступила средне, 50 на 50. В матче с Германией их спас автогол, встреча с Португалией была очень тяжёлой, а в игре с Венгрией французам было очень трудно сравнять счёт. Если говорить о немецкой команде, мы могли пройти дальше, если бы Вернер и Мюллер реализовали свои моменты в матче с Англией, но общий баланс игры был отрицательным. Германия вылетела с турнира слишком рано и не показала высокого уровня стабильности в игре на Евро», — приводит слова Клинсмана Spox.
Сегодня, 7 июля, состоится матч 1/2 финала Евро-2020 Англия — Дания. Встреча пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Начало матча — в 22:00 мск.
- 7 июля 2021
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