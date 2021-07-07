«Барселона» извинилась перед азиатскими болельщиками за видео с Гризманном и Дембеле

«Барселона» опубликовала заявление по поводу появления скандального видео с Антуаном Гризманном и Усманом Дембеле.

«Барселона» глубоко сожалеет о недовольстве японских и азиатских болельщиков и партнёров нашего клуба, вызванном появившимся несколько дней назад в социальных сетях видео, в котором Усман Дембеле и Антуан Гризманн проявили неуважение в отношении нескольких сотрудников в отеле, в котором они остановились.



Такое отношение никоим образом не совпадает с ценностями, которые представляет и защищает ФК «Барселона». Ценности клуба и его партнёров — это то, что защищает ФК «Барселона», и в этом убеждены на всех уровнях клуба — от совета директоров до игроков различных спортивных команд.

В «Барселоне» нет места расизму или дискриминации. Клуб хотел бы публично извиниться перед всеми болельщиками и партнёрами, которые недовольны этим инцидентом. Он произошёл летом 2019 года, когда у «Барселоны» было другое руководство. Совет директоров, который сегодня управляет клубом, стремится к тому, чтобы подобные эпизоды не повторялись.



Игроки уже выразили сожаление и извинились перед японскими болельщиками и партнёрами, что очень ценится в клубе. Тем не менее «Барселона» оставляет за собой право принять меры, которые сочтёт необходимыми", — говорится в заявлении.

Антуан Гризманн и Усман Дембеле ранее извинились за слова, сказанные ими в скандальном ролике. В видео футболисты шутливо комментируют работу азиатских мастеров, которые ремонтировали телевизор в номере отеля.