Семак: Азмун получил повреждение. Надеюсь, с ним ничего серьёзного

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после товарищеского матча с «Вердером» (2:2) рассказал о состоянии нападающего санкт-петербургского клуба Сердара Азмуна.
«Хорошая, боевая игра. Главное, что почти все здоровы. Только Сердар Азмун получил повреждение на предыгровом занятии. Надеюсь, с ним ничего серьёзного. В остальном все здоровы.
Постепенно стараемся подводить сборников. Главная цель, чтобы все были в хорошей форме. Наигрывать состав пока не получается, так как не можем собрать всех игроков», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
На 21-й минуте счёт открыл форвард немецкой команды Эрен Динкчи. В конце первого тайма преимущество «Вердера» увеличил Никлас Фуллкруг, реализовавший пенальти. На 58-й минуте нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси отыграл один мяч. Спустя 10 минут полузащитник питерцев Андрей Мостовой сравнял счёт.
- 7 июля 2021
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