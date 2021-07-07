Сборная Англии пропустила первый гол на Евро-2020

В матче 1/2 финала чемпионата Европы — 2020 сборная Англии встречается с национальной командой Дании. Игра в эти минуты проходит на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). К 38-й минуте счёт 1:0 в пользу датской команды. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 30-й минуте встречи счёт открыл полузащитник сборной Дании Миккель Дамсгор. Этот гол стал первым, которая национальная команда Англии пропустила на этом турнире.

Обслуживает встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели. Помогают ему ассистенты Хессел Стегстра и Ян де Врис. Резервный рефери — румын Овидиу Хацеган.



Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи проходили с 11 июня сразу в нескольких европейских городах, среди которых был Санкт-Петербург. Решающие встречи состоятся в Лондоне.