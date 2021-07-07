Вратарь сборной Аргентины устроил трэш-ток во время серии пенальти в матче с Колумбией

Голкипер сборной Аргентины Дамиан Мартинес применил необычную технику давления на соперника во время матча 1/2 финала Кубка Америки с национальной командой Колумбии.
Напомним, основное время встречи завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти аргентинский вратарь начал давить на пенальтистов сборной Колумбии, непрерывно разговаривая и угрожая им.
«Ты нервничаешь. Ты весь на нервах. Эй, мяч не на точке, он перед ней. Мяч перед отметкой. Да, да, закрывайте на это глаза. Я уже тебя знаю. Эй, гляди. Смотри, как я угадаю, куда ты пробьёшь, и отражу удар. Я сожру тебя, брат», — сказал Мартинес, после чего отразил удар колумбийского защитника Йерри Мины.
Напомним, Мартинес отразил три удара в серии пенальти и помог сборной Аргентины выйти в финал турнира. В финальном матче Кубка Америки сборная Аргентины встретится с Бразилией, которая в своём полуфинале обыграла команду Перу с минимальным счётом – 1:0.
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