Слуцкий: Стерлинг падал до контакта с Йенсеном. Не было нарушения правил

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий, комментирующий матч 1/2 финала Евро Англия — Дания, высказал мнение об эпизоде с назначением пенальти.
«Стерлинг падал до контакта с Йенсеном. Вопрос только в том, фолил ли ногой Мехле. Было ли касание. Моё мнение — не было нарушения правил», — сказал Слуцкий в эфире Первого канала.
В матче 1/2 финала чемпионата Европы — 2020 сборная Англии встречается с национальной командой Дании. Игра в эти минуты проходит на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). К 105-й минуте счёт 2:1 в пользу английской команды. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В дополнительное время встречи арбитр Данни Маккели назначил пенальти в ворота сборной Дании. Нападающий английской команды Гарри Кейн не сумел реализовать 11-метровый удар, однако удачно сыграл на добивании и вывел сборную Англии вперёд в счёте.
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