Саутгейт: в подобную ночь мы пострадали в Москве, и нам удалось это исправить
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт после выхода в финал Евро-2020 вспомнил полуфинальный матч со сборной Хорватии на ЧМ-2018 в России. Тогда в полуфинале мундиаля сборная Англии в Москве проиграла Хорватии со счётом 2:1.
«В подобную ночь мы пострадали в Москве, и нам удалось это исправить. Мы должны наслаждаться тем, что находимся в финале, но есть ещё одно серьёзное препятствие, которое нужно преодолеть. Италия — очень хорошая команда. Я думал об этом в последние пару лет. Они в отличной форме, и у них есть защитники, которые прошли через всё. Это отличная игра, которую можно с нетерпением ждать», — приводит слова Саутгейта BBC.
Напомним, в полуфинальном матче Евро-2020 сборная Англии обыграла национальную команду Дании (2:1).
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