Видео: сумасшествие английских фанатов во время голов в полуфинале Евро-2020

Сборная Англии одолела национальную команду Дании в полуфинальном матче чемпионата Европы — 2020, который проходил на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Соперники обменялись голами в основное время, а в дополнительное англичане дожали соперника и выиграли — 2:1.



Группа английских болельщиков наблюдало за трансляцией матча. На видео попали их яркие эмоции во время обоих голов своей сборной, а также после финального свистка, который зафиксировал победу команды и её выход в финал Евро.

Видео с английскими фанатами:

В финале Евро-2020 сборной Англии предстоит встретиться с национальной командой Италии, которая в своём полуфинале одолела Испанию в серии пенальти (1:1, 4:2 пен). Решающий матч турнира пройдёт на «Уэмбли» 11 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.