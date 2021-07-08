Петер Шмейхель – о падении Стерлинга: это не пенальти. Судья допустил большую ошибку

Бывший вратарь сборной Дании Петер Шмейхель раскритиковал арбитра Данни Маккели за пенальти, назначенный в полуфинале чемпионата Европы – 2020 с национальной командой Англии (1:2 ДВ) за падение нападающего Рахима Стерлинга.
«Большая ошибка. Споры будут идти очень-очень долго. Но это не пенальти. Я бы отнёсся к поражению намного спокойнее, если бы Англия забила в одном из своих многочисленных опасных моментов. Но, к сожалению, судья допустил большую ошибку. Я знаю всеобщее мнение на этот счёт. У меня весь телефон в сообщениях, что это не пенальти. Как бы то ни было, мы очень гордимся сборной Дании», — сказал Петер Шмейхель в эфире beIN Sports.
В финале турнира сборная Англии встретится с Италией, которая в своём полуфинальном матче обыграла Испанию. Встреча состоится 11 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли».
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