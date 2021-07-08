Гершкович – о России на Евро: надежд на успех не было, уровень наших футболистов слабый

Бывший тренер сборной России Михаил Гершкович прокомментировал выступление национальной команды на Евро-2020.
«И у меня, и многих коллег по футбольному сообществу серьёзных надежд на успешное выступление не было. И не потому, что были плохо готовы физически. Как раз наоборот, кондиции игроки набрали приличные, к этой стороне вопросов нет. Но за счёт чего мы могли выстрелить? За счёт сплоченности, самоотдачи, игровой дисциплины. Основной же критерий, приносящий результат, — мастерство. А его у нас, за редким исключением, недостает. Мало кто в сборной соответствует критериям, необходимым для качественного выступления на чемпионате Европы.
При анализе возможностей игроков и их выступлений в российском чемпионате напрашивался вывод: если не включим на Евро то, что нам помогло три года назад, то есть сплоченность, самоотдачу – рассчитывать не на что. Ну и не повезло ещеё, хотя везение в футболе важный фактор. В целом, всё закономерно, уровень наших футболистов достаточно слабый. Я потому и не расстроился особо, что не ждал прорыва», — цитирует Гершковича «Матч ТВ».
- 8 июля 2021
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