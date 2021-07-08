«Чемпионат» — в топ-4 мировых спортивных медиа! Позади крупнейшие СМИ Китая, Англии и США

Израильская аналитическая компания SimilarWeb опубликовала ежемесячную сводку самых популярных мировых спортивных СМИ в интернете по объёму трафика.



По данным за июнь 2021 года «Чемпионат» впервые в истории российских медиа вошёл в топ-4 главных спортивных сайтов мира. Ранее уже оставались позади французский L’Equipe, испанский Mundo Deportivo, британский Sky Sports и американский NBS Sports. Теперь «Чемпионат» опережает главный портал Китая Hupu.com и американский Yahoo! Sports. В российском сегменте спортивных СМИ «Чемпионат» уверенно держит первое место.



Директор по цифровой стратегии Rambler&Co, управляющий директор «Чемпионата» Антон Сучков: «45,8 млн уникальных посетителей — это абсолютный рекорд за всю историю спортивных медиа Рунета. За этой цифрой колоссальная, каждодневная работа всей команды, терпение наших близких и огромная любовь к спорту наших пользователей. В мировом масштабе это топ-4 среди всех спортивных медиа — невероятный результат! Дальше нас ждёт большая трансформация продукта, которая определит, чем будет «Чемпионат» в ближайшие 5-7 лет».