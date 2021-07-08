«День, который я никогда не забуду». Серхио Рамос прокомментировал переход в «ПСЖ»

Новичок «Пари Сен-Жермен» защитник Серхио Рамос прокомментировал подписание контракта с французским клубом. Соглашение рассчитано на два года.



«Я счастлив присоединиться к «ПСЖ». Это большие перемены в моей жизни, новый вызов и день, который я никогда не забуду. Я горд быть частью этого амбициозного проекта. В команде полно отличных игроков, клуб уже показал себя на высочайшем уровне. Хочу продолжить расти вместе с «ПСЖ» и помочь команде завоевать трофеи», — приводит слова Рамоса пресс-служба клуба.



Рамос покинул «Реал» в конце июня в связи с истечением контракта. За «Королевский клуб» он выступал с 2005 года. Со «сливочными» 35-летний футболист пять раз стал чемпионом Испании, завоевал два Кубка и четыре Суперкубка страны, четыре раза выиграл Лигу чемпионов, стал трёхкратным обладателем Суперкубка УЕФА и четырёхкратным победителем клубного чемпионата мира.

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