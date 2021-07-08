Широков: Черчесов не исчадие ада для нашего футбола. Ничего не наладится

Бывший футболист сборной России Роман Широков прокомментировал отставку Станислава Черчесова с поста главного тренера национальной команды.



«В последнее время уход Черчесова был скорее ожидаем, чем нет. Первое, что надо сделать, — поблагодарить Станислава Саламовича за годы в сборной. Было много позитивного. Да, запоминается последнее — а это негатив, на этом фоне и расторгли с ним контракт. А позитивные моменты тоже были, тот же чемпионат мира, выход на Евро. Трудно сказать, как он войдёт в историю, — нужно анализировать весь период его работы, а он двоякий.



Если исходить из последних результатов, то решение правильное. И в спорте, и в любом производственном цикле всё определяет результат. Если его нет — будь готов, что тебя уберут. Это нормальное явление, у каждого есть свой цикл. Если не получается — ты уходишь либо тебя уходят. Но Черчесов не исчадие ада для нашего футбола. Было много позитива. Сейчас легко сказать: «Всё наладится». А ничего не наладится — это долгий процесс», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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