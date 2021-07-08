Зарема Салихова: одной сменой тренера РФС не должен ограничиваться

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала отставку главного тренера сборной России Станислава Черчесова.
«Станислава Саламовича нужно отпустить с добрым и лёгким сердцем, пожелав ему удачи в тренерской карьере. Ещё раз вспомнить все самые лучшие эмоции 2018 года, когда вся страна пела «Ты просто космос, Стас», и не забывать об этом.
Но одной сменой тренера РФС не должен ограничиваться. Наш футбол нуждается в срочной модернизации, продуманной, но ускоренной. Сейчас самый главный вопрос, который интересует всю страну, — кто же будет новым тренером нашей сборной?
Если остановимся на кандидатурах Боаша или Семака, это вызовет тотальный хейт и неприятие всех, кроме болельщиков из Санкт-Петербурга. Потому что Боаш уходил из всех команд и, в принципе, сложно назвать его успешным тренером. И всегда проявлялся раздор среди болельщиков и внутри команды. Поэтому я считаю, что нужно приглядеться к другим кандидатурам, более очевидным», — сказала Салихова в интервью для телеграм-канала Ксении Собчак.
- 8 июля 2021
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