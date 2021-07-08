Линекер — о падении Стерлинга: за такое можно было ставить два пенальти

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер прокомментировал скандальный пенальти, назначенный в ворота сборной Дании в полуфинале чемпионата Европы — 2020 с национальной командой Англии (1:2 ДВ) за падение нападающего Рахима Стерлинга.
«Не понимаю, о чём идёт речь. За такое можно было ставить два пенальти», — написал Линекер под видео с падением Стерлинга в «Твиттере».
Напомним, спорный пенальти в ворота датчан был поставлен после падения нападающего англичан Рахима Стерлинга. Нападающий английской команды Гарри Кейн не сумел реализовать 11-метровый удар, однако удачно сыграл на добивании и принёс команде победу.
В финале турнира сборная Англии встретится с Италией, которая в своём полуфинальном матче обыграла Испанию. Встреча состоится 11 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли».
- 8 июля 2021
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