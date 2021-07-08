«Нижний Новгород» подписал экс-вратаря «Арсенала» Нигматуллина

30-летний вратарь Артур Нигматуллин присоединился к «Нижнему Новгороду». Об этом сообщает сайт нижегородцев. Ранее Нигматуллин покинул тульский «Арсенал» по окончании контракта.

«У меня закончился контракт с «Арсеналом». Поступило предложение из «Нижнего Новгорода», и я, недолго думая, приехал сюда. Первые впечатления — самые позитивные. Знаю многих ребят. Пересекались с ними на футбольных полях нашей страны. Что касается города, то он изменился в лучшую сторону в плане футбольной инфраструктуры. В Нижнем я играл раньше, и этот город однозначно не чужой для меня. Всё вокруг родное, много знакомых людей. Я рад всех видеть», — цитирует Нигматуллина пресс-служба клуба.

Вратарь также выступал за «Амкар», «Тосно», нижегородскую «Волгу», «Мордовию», «Урал», ЦСКА и прочие российские клубы. Артур является выпускником армейской академии.