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«Нижний Новгород» прошёл вакцинацию от коронавируса

«Нижний Новгород» прошёл вакцинацию от коронавируса
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Футболисты, тренеры и сотрудники «Нижнего Новгорода» привились от коронавируса вакциной «Спутник V», сообщается на официальном сайте нижегородского клуба. Первый этап вакцинации в клубе был организован сегодня, 7 июля.

Фото: Официальный сайт «Нижнего Новгорода»

«Вакцинация очень важна, чтобы избежать серьёзных последствий после серьезного заболевания, которое сегодня является проблемой мирового масштаба. Кроме того, вакцинироваться нам необходимо с профессиональной точки зрения в преддверии нового футбольного сезона», — отметил главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков.

«Для спортсменов очень актуально пройти вакцинацию от коронавируса. Впереди чемпионат, перелёты, матчи, которые будут проходить каждую неделю. Мы заботимся о своём здоровье и о здоровье окружающих», — сказал нападающий клуба Тимур Сулейманов.

Второй этап вакцинации в нижегородском клубе пройдёт 28 июля.

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