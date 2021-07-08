Источник: Бальбуэна стал игроком московского «Динамо»

Парагвайский защитник Фабиан Бальбуэна стал игроком московского «Динамо». Стороны подписали контракт сроком на 4 года, информирует Ramiro Aranda.
Ранее сообщалось, что в услугах футболиста также был заинтересован испанский «Бетис», но предложение «Динамо» стало более выгодным с финансовой точки зрения.
Напомним, в начале июня английский «Вест Хэм» объявил об уходе Бальбуэна из клуба. 29-летний футболист покинул «молотобойцев» на правах свободного агента.
В сезоне-2020/2021 Бальбуэна провёл 18 матчей за «Вест Хэм» и забил один гол. Фабиан выступал за «Вест Хэм» с 2018 года. Кроме того, он играл за бразильский «Коринтианс», а также за парагвайские «Либертад», «Насьональ», «Рубио Нью» и «Серро Портеньо». В сборную Парагвая футболист вызывается с 2015 года.
- 8 июля 2021
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