Источник: Бальбуэна стал игроком московского «Динамо»

Парагвайский защитник Фабиан Бальбуэна стал игроком московского «Динамо». Стороны подписали контракт сроком на 4 года, информирует Ramiro Aranda.

Ранее сообщалось, что в услугах футболиста также был заинтересован испанский «Бетис», но предложение «Динамо» стало более выгодным с финансовой точки зрения.

Напомним, в начале июня английский «Вест Хэм» объявил об уходе Бальбуэна из клуба. 29-летний футболист покинул «молотобойцев» на правах свободного агента.



В сезоне-2020/2021 Бальбуэна провёл 18 матчей за «Вест Хэм» и забил один гол. Фабиан выступал за «Вест Хэм» с 2018 года. Кроме того, он играл за бразильский «Коринтианс», а также за парагвайские «Либертад», «Насьональ», «Рубио Нью» и «Серро Портеньо». В сборную Парагвая футболист вызывается с 2015 года.