Один из лидеров сборной Украины заинтересовал «Бенфику»

Нападающий «Гента» и сборной Украины Роман Яремчук может продолжить карьеру в Португалии. Качественной игрой на чемпионате Европы — 2020 украинский форвард привлёк внимание лиссабонской «Бенфики», информирует на своём сайте журналист Джанлука Ди Марцио.
Согласно сведениям источника, «Гент» и «Бенфика» уже начали переговоры по игроку. Ранее в бельгийском клубе заявили, что хотят выручить за Яремчука куда более солидную сумму, нежели € 15 млн.
Яремчук перешёл в «Гент» из киевского «Динамо» в 2017 году. В нынешнем сезоне украинский нападающий принял участие в 27 матчах чемпионата Бельгии, забил 15 голов и отдал пять результативных передач. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Вулверхэмптона», «Милана», «Ромы», ряда немецких клубов и лондонского «Арсенала».
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