«Не мог представить такого». Акинфеев – о назначении А. Березуцкого главным тренером ЦСКА

35-летний вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал назначение Алексея Березуцкого на должность главного тренера армейцев.

«Как говорится, чудеса бывают в жизни. Не подбирая слов, скажу, что не мог представить такого. С каждым днем все меняется, хаотично происходит, дай Бог, чтобы у Алексея Владимировича получилось. Я буду только за, если у него всё получится», — сказал Акинфеев в интервью CSKA TV на YouTube.

Напомним, в марте этого года ЦСКА возглавил Ивица Олич, сменив на посту главного тренера Виктора Гончаренко, ушедшего позже в «Краснодар», а в конце сезона хорватский специалист покинул клуб. Исполняющим обязанности был назначен 39-летний экс-футболист красно-синих Алексей Березуцкий.