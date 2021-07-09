«Не мог представить такого». Акинфеев – о назначении А. Березуцкого главным тренером ЦСКА
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35-летний вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал назначение Алексея Березуцкого на должность главного тренера армейцев.
«Как говорится, чудеса бывают в жизни. Не подбирая слов, скажу, что не мог представить такого. С каждым днем все меняется, хаотично происходит, дай Бог, чтобы у Алексея Владимировича получилось. Я буду только за, если у него всё получится», — сказал Акинфеев в интервью CSKA TV на YouTube.
Напомним, в марте этого года ЦСКА возглавил Ивица Олич, сменив на посту главного тренера Виктора Гончаренко, ушедшего позже в «Краснодар», а в конце сезона хорватский специалист покинул клуб. Исполняющим обязанности был назначен 39-летний экс-футболист красно-синих Алексей Березуцкий.
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