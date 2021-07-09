Конте назвал слабое место сборной Англии в преддверии финала Евро-2020

Бывший наставник сборной Италии Антонио Конте, известный по работе в лучших европейских клубах, высказался о предстоящем финале чемпионата Европы – 2020 между сборными Италии и Англии.

«Слабым местом для Англии является то, что, если их защита оказывается под давлением при перестроении, то они не так хороши, как Испания, в уходе от прессинга. Однако, если вы используете ультра-атакующий прессинг, а они все же уходят от него, то необходимо следить за их темпом и ловить их на этом.

Опять же, именно здесь Италия должна продемонстрировать свой опыт в чтении различных моментов игры.

Конечно, у нас будет меньше болельщиков на стадионе, но больше опыта на поле, чем у них. Мы знаем, что значит играть в финале. Мы также знаем, как их выиграть», — цитирует Конте Football Italia.

Напомним, решающий матч чемпионата Европы – 2020 пройдёт на «Уэмбли» 11 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Про Евро-2020 можно не только читать, но и слушать. Мы запустили серию подкастов, где журналисты «Чемпионата» спорят о событиях вокруг турнира. В свежем выпуске разбираем перезагрузку испанцев, особенности Кьезы и скандальный пенальти на Стерлинге. А ещё трогательная история с матча Евро от нашего гостя.



Слушайте там, где удобно:

• в iTunes

• в Google Podcasts

• в «Яндекс.Музыке»

• в плеере TuneIn

• в плеере Castboх

• в плеере Podster